Mezclar sal de mesa y bicarbonato de sodio es uno de los trucos de limpieza doméstica más recomendados para remover grasa, restos de comida quemada y manchas difíciles de los utensilios de cocina. Ambos ingredientes, presentes en la mayoría de los hogares, funcionan como un abrasivo suave y un agente neutralizador de olores, que los vuelve especialmente útiles para limpiar ollas sin dañarlas ni recurrir a químicos. Este método es una gran alternativa porque es económico, fácil de preparar y efectivo para recuperar el brillo de superficies, especialmente en ollas. La eficacia de esta combinación se debe a las propiedades de cada ingrediente. Por un lado, la sal de mesa funciona como abrasivo natural, cuyos cristales ayudan a desprender restos de comida adheridos y suciedad acumulada sin rayar las superficies. Por el otro, el bicarbonato de sodio es un gran aliado por sus propiedades desengrasantes y alcalinas, esenciales para aflojar residuos de grasa y neutralizar malos olores. Cuando ambos se mezclan, forman una pasta de limpieza suave para eliminar restos de comida y manchas difíciles en ollas, cacerolas y sartenes. Este truco casero se puede aplicar en pocos pasos con ingredientes comunes, se necesitará Este método es especialmente aconsejable cuando las ollas tienen restos difíciles adheridos después de cocinar o manchas en el fondo.