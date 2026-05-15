La cotización del peso mexicano cerró a USD 17.3454 este viernes, 15 de mayo de 2026 en Estados Unidos. En comparación con el día previo, esta cifra expresa una modificación del 0.72%. En la última semana, el peso mexicano mostró un leve avance de 0,83%, pero en el último año registra una caída de 8,35%, lo que indica un repunte reciente dentro de una tendencia anual de debilitamiento. La volatilidad económica del Peso mexicano en la última semana, con un 4.78%, es significativamente menor que su volatilidad anual de 7.69%, lo que indica que su comportamiento ha sido mucho más estable en el último año. La tendencia de la cotización del Peso mexicano hoy muestra un incremento, marcando dos días consecutivos de crecimiento. Este comportamiento indica que la moneda ha tenido una evolución positiva en comparación con los días anteriores. El análisis de esta tendencia revela que el fortalecimiento del Peso puede estar relacionado con una mayor confianza en la economía nacional y factores externos favorables. Sin embargo, es importante monitorear las próximas cotizaciones para confirmar si esta tendencia se mantendrá. Para convertir peso mexicano a dólares americanos en los Estados Unidos de manera segura, es imprescindible visitar bancos, oficinas de cambio de divisas aprobadas, aeropuertos o entidades financieras como Western Union.