La cotización del quetzal guatemalteco cerró a USD 7.6645 este miércoles, 7 de enero de 2026 en Estados Unidos. En comparación con el día previo, esta cifra expresa una alteración del 2.21%.

En la última semana, la cotización del Quetzal guatemalteco ha experimentado un cambio del 2.24%, mientras que en el último año su variación ha sido del 1.81%.

Conoce la cotización de este miércoles, 7 de enero de 2026.

La volatilidad económica del Quetzal guatemalteco en la última semana, con un 23.18%, es significativamente mayor que la volatilidad anual del 16.86%, lo que indica que su comportamiento es inestable y presenta muchas variaciones.

Hoy, la cotización del Quetzal guatemalteco muestra una tendencia positiva, ya que el dato de 1 es positivo. Esto indica que en comparación con los días anteriores, el valor de la moneda ha aumentado, lo que puede ser un signo de fortalecimiento en la economía local.

En contraste, si el dato de 1 hubiera sido negativo, habríamos observado una tendencia a la baja, lo que podría reflejar preocupaciones económicas o inestabilidad. Sin embargo, la tendencia actual sugiere un panorama optimista para el Quetzal.

Este aumento en la cotización podría ser un indicativo de confianza en el mercado y un posible crecimiento en las inversiones en el país.

¿Dónde cambiar quetzal guatemalteco por dólares en Estados Unidos?

Las personas que necesiten convertir quetzal guatemalteco a dólares americanos en los Estados Unidos de manera segura tendrán que dirigirse a bancos, oficinas de cambio de divisas aprobadas, aeropuertos o entidades financieras como Western Union.