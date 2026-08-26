Al cierre de mercados de este miércoles, 26 de agosto de 2026 en Estados Unidos, el quetzal guatemalteco cotizó a USD 7.6245. En comparación con el día previo, esta cifra refleja una alteración del 2.21%.

En la última semana, la cotización del Quetzal guatemalteco avanzó 2.21% y en el último año registró una variación positiva de 1.81%, señalando una apreciación reciente con un ritmo anual más moderado.

La variación que presentó el activo durante la última semana

La volatilidad económica del Quetzal guatemalteco en la última semana fue del 23.12%, lo que indica un comportamiento inestable y muchas variaciones, ya que es mayor que la volatilidad anual del 20.32%.

Hoy, la cotización del Quetzal guatemalteco presenta una tendencia positiva, con un dato de 1 que indica un incremento en su valor en comparación con los días pasados. Esta favorable evolución sugiere un fortalecimiento de la moneda local frente a otras divisas.

En contraste, si el dato hubiera sido negativo, la tendencia sería a la baja, lo que podría generar preocupaciones sobre la estabilidad económica. En cualquier caso, la tendencia positiva actual refleja un clima favorable para la economía guatemalteca.

Conoce cómo cerró la cotización de este miércoles, 26 de agosto de 2026.

¿Cómo trasladar dólares desde Estados Unidos al exterior?

Los ciudadanos que precisen transferir dinero en dólares desde USA al extranjero cuentan con múltiples opciones para llevarlo a cabo. No obstante, es crucial considerar los gastos, el plazo de entrega y la comodidad de cada procedimiento a fin de seleccionar el más conveniente según sus condiciones.

Algunos de ellos son las transferencias bancarias internacionales, servicios de transferencias en línea (como PayPal y Wise), transferencias peer-to-peer, envío de cheques o por medio de instituciones financieras como Western Union y MoneyGram.