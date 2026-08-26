En esta noticia La variación que presentó el activo durante la última semana

El valor del peso mexicano finalizó la jornada en USD 16.9516 este miércoles, 26 de agosto de 2026, cifra que refleja una variabilidad del 0.01% en comparación con la cotización del día anterior.

En la última semana, la cotización del Peso mexicano varió 4.25% y en el último año registró -8.03%, mostrando mejora reciente pese a una caída anual.

La variación que presentó el activo durante la última semana

En la última semana, la volatilidad del Peso mexicano fue del 4.85%, lo que indica que su comportamiento es mucho más estable en comparación con la volatilidad anual del 7.34%.

En los últimos tres días, la cotización del Peso mexicano ha mostrado una tendencia positiva, con un incremento constante en su valor en relación con el dólar. Este comportamiento refleja una recuperación de la moneda, impulsada por factores económicos favorables y un aumento en la confianza del mercado.

A medida que el Peso mexicano continúa fortaleciéndose, es posible que veamos un mayor flujo de inversión extranjera, lo que podría contribuir aún más a su estabilidad y crecimiento en el futuro.

Conoce cómo cerró la cotización de este miércoles, 26 de agosto de 2026.

¿Dónde cambiar peso mexicano por dólares en Estados Unidos?

Aquellos individuos que necesiten convertir peso mexicano a dólares americanos en los Estados Unidos de manera segura tendrán que dirigirse a bancos, oficinas de cambio de divisas aprobadas, aeropuertos o entidades financieras como Western Union.