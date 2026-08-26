En esta noticia Las variaciones que presentó el euro en la última semana

La cotización deleuro este miércoles, 26 de agosto de 2026 cerró a 3633.4 pesos colombianos. Esta cifra refleja una fluctuación del5,25% en contraste con el precio de apertura.

En la última semana, la cotización del Euro repuntó 4.86%, mientras que en el último año registró una variación de -19.01%, indicando un rebote reciente dentro de una tendencia anual negativa.

Las variaciones que presentó el euro en la última semana

En los últimos 10 días, la cotización del Euro fue mayormente bajista: tras un inicio alternante, encadenó tres descensos, tuvo un breve respiro, volvió a caer y cerró con ligera recuperación.

La cotización del Euro hoy muestra una tendencia positiva. Esto sugiere un incremento en la confianza del mercado en comparación con los días anteriores.

En relación al precio del día anterior, la moneda

subió

¿Cuánto cuesta comprar 100 euro?

El costo de comprar 100 euros en Colombia, con un valor por unidad de 3633.3999 pesos colombianos, es de 363339.99 pesos; 200 euros cuestan 726679.98 pesos y 500 euros cuestan 1816699.95 pesos.