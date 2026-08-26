En esta noticia La variación que presentó el activo durante la última semana

El valor del euro finalizó la jornada en USD 0.858 este miércoles, 26 de agosto de 2026, cifra que refleja una variabilidad del 0.12% en comparación con la cotización del día anterior.

En el mercado del Euro, la cotización subió 16.34% en la última semana, pero en el último año cayó -70.59%, lo que sugiere un repunte reciente dentro de una tendencia general negativa.

La variación que presentó el activo durante la última semana

La volatilidad económica de la última semana del Euro ha sido del 5.14%, lo que es menor que la volatilidad anual del 5.61%, lo que indica que su comportamiento es mucho más estable en el último año.

Hoy la cotización del Euro ha experimentado una tendencia positiva, con un incremento leve en comparación a los dos días pasados. Este cambio sugiere un fortalecimiento gradual de la moneda europea frente a otras divisas.

La estabilidad en la cotización de los últimos días ha favorecido este crecimiento, atrayendo así más interés en el mercado. Esto podría indicar un potencial aumento en la confianza hacia la economía de la eurozona.

La tendencia positiva observada puede reflejar señales de recuperación económica y un mayor atractivo de inversiones en la región.

Conoce cómo cerró la cotización de este miércoles, 26 de agosto de 2026.

¿Dónde cambiar euro por dólares en Estados Unidos?

Los ciudadanos que necesiten convertir euro a dólares americanos en los Estados Unidos de manera segura tendrán que dirigirse a bancos, oficinas de cambio de divisas aprobadas, aeropuertos o entidades financieras como Western Union.