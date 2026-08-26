Este miércoles, 26 de agosto de 2026, la cotización delreal llegó a 604.9365 COP al cierre de los mercados en Colombia. En base a esta cifra, el cambio que este activo ha tenido respecto a la sesión de inicio es de 1,68%.

En la última semana, el Real subió 1.11%, pero en el último año acumuló una caída de 13.77%, indicando un repunte reciente tras una tendencia anual negativa.

La cotización de las principales divisas del mercado en Colombia.

Los cambios que presentó el real durante los últimos días

En los últimos 10 días, el Real mostró predominio de descensos, con una racha inicial a la baja, una pausa a mitad y un repunte en los dos últimos días; el balance general es ligeramente negativo pese al cierre con impulso.

La volatilidad económica de la última semana del Real, con un 16.51%, indica que su comportamiento es inestable y presenta muchas variaciones en comparación con la volatilidad anual del 15.81%.

La cotización del Real hoy muestra una tendencia positiva en comparación con los días anteriores. Esto indica un incremento en el valor de la moneda, lo cual podría reflejar una mayor confianza en la economía local.

¿Cuánto cuesta comprar 100 reales?

El costo de comprar 100 reales en Colombia, dado un valor por unidad de 604.9365467458376 pesos colombianos, es de 60493.65467458376 pesos; 200 reales cuestan 120987.30934916752 pesos y 500 reales cuestan 302468.2733729188 pesos.