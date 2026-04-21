Este martes, 21 de abril de 2026, la cotización delreal llegó a 721.8792 COP al cierre de los mercados en Colombia. En base a esta cifra, el cambio que este activo ha tenido respecto a la sesión de inicio es de -0,52%. En la última semana, la cotización del Real ha experimentado una disminución del -0.31%, mientras que en el último año, su variación ha sido del -2.99%. Durante los últimos 10 días, la cotización del Real mostró una tendencia a la baja, con varias caídas significativas, aunque también experimentó momentos de estabilidad y un ligero aumento en algunos días. Esta fluctuación sugiere una volatilidad en el mercado, lo que podría estar influenciado por factores económicos y políticos. La volatilidad económica de la última semana del Real, con un 5.20%, es significativamente menor que la volatilidad anual del 14.87%, lo que indica que su comportamiento es mucho más estable en el último año. La cotización del Real hoy muestra una tendencia positiva en comparación con los días anteriores. Esto sugiere un fortalecimiento de la moneda, lo que podría ser un indicativo de confianza en la economía local. Las personas que deseen comprar 100 reales en Colombia deberán pagar 72,187,921.90 pesos colombianos, mientras que adquirir 200 reales costará 144,375,843.80 pesos y 500 reales tendrá un costo de 360,939,609.50 pesos.