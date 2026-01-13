En esta noticia La variación que presentó el activo durante la última semana

Al cierre de mercados de este martes, 13 de enero de 2026 en Estados Unidos, el quetzal guatemalteco cotizó a USD 7.663. En comparación con el día previo, esta cifra refleja una modificación del 2.14%.

En la última semana, la cotización del Quetzal guatemalteco ha experimentado un cambio del 2.30%, mientras que en el último año su variación ha sido del 1.78%. Estos datos reflejan una ligera fluctuación en el valor de la moneda en el mercado.

Conoce la cotización de este martes, 13 de enero de 2026.

La volatilidad económica del Quetzal guatemalteco en la última semana fue del 23.75%, lo que indica un comportamiento inestable y muchas variaciones, ya que es mayor que la volatilidad anual del 17.04%.

Hoy, la cotización del Quetzal guatemalteco muestra una tendencia positiva, ya que el dato de 1 es positivo. Esto indica que en comparación con los días pasados, la moneda ha ganado valor, lo que puede ser un signo de fortalecimiento en la economía local.

En contraste, si el dato de 1 hubiera sido negativo, habríamos observado una tendencia a la baja, lo que podría reflejar preocupaciones económicas o inestabilidad. Sin embargo, la tendencia actual sugiere un panorama optimista para el Quetzal.

Este aumento en la cotización podría ser un indicativo de confianza en el mercado y un posible crecimiento económico en el país.

¿Dónde cambiar quetzal guatemalteco por dólares en Estados Unidos?

Los ciudadanos que necesiten convertir quetzal guatemalteco a dólares americanos en los Estados Unidos de manera segura tendrán que ir a bancos, oficinas de cambio de divisas aprobadas, aeropuertos o entidades financieras como Western Union.