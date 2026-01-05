El valor del quetzal guatemalteco finalizó la jornada en USD 7.6595 este lunes, 5 de enero de 2026, cifra que refleja una alteración del -0.07% en comparación con la cotización del día anterior.

En la última semana, la cotización del Quetzal guatemalteco ha experimentado un cambio del 2.12%, mientras que en el último año su variación ha sido del 1.86%. Estos porcentajes reflejan la evolución del valor de la moneda en el mercado.

La volatilidad económica del Quetzal guatemalteco en la última semana fue del 12.54%, lo que indica que su comportamiento es mucho más estable en comparación con la volatilidad anual del 16.65%.

La cotización del Quetzal guatemalteco hoy muestra una tendencia positiva, ya que el dato de -1 es positivo. Esto indica que en comparación con los días anteriores, la moneda ha ganado valor, lo que puede ser un signo de fortalecimiento en la economía local.

En contraste, si el dato de -1 hubiera sido negativo, la tendencia habría sido a la baja, sugiriendo una depreciación del Quetzal. La estabilidad en la cotización es crucial para mantener la confianza de los inversores y la salud económica del país.

¿Cómo hacer para enviar dólares a otro país?

Existen diversas formas de enviar dinero desde Estados Unidos hacia otros países. Algunos de ellos son los siguientes:

Transferencias bancarias internacionales

Servicio de transferencia en línea (como PayPal y Wise)

Transferencias peer-to-pee

Instituciones financieras como Western Union y MoneyGram.

Un dato a tener en cuenta es que cada una de estas alternativas cobra distintas tasas de interés. Por ello, es necesario analizar cada alternativa antes de utilizar alguno de estos envíos.