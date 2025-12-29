En esta noticia La variación que presentó el activo durante la última semana

La cotización del quetzal guatemalteco cerró a USD 7.659 este lunes, 29 de diciembre de 2025 en Estados Unidos. En comparación con el día previo, esta cifra muestra una modificación del -0.07%.

En la última semana, la cotización del Quetzal guatemalteco ha experimentado un cambio del 2.27%, mientras que en el último año su variación ha sido del 1.68%.

Conoce la cotización de este lunes, 29 de diciembre de 2025.

La volatilidad económica del Quetzal guatemalteco en la última semana fue del 13.91%, lo que indica que su comportamiento es mucho más estable en comparación con la volatilidad anual del 16.48%.

La cotización del Quetzal guatemalteco hoy muestra una tendencia positiva, ya que el dato de -1 es positivo. Esto indica que en comparación con los días anteriores, la moneda ha ganado valor, lo que puede ser un signo de fortalecimiento en la economía local.

En contraste, si el dato de -1 hubiera sido negativo, la tendencia habría sido a la baja, sugiriendo una depreciación del Quetzal. La estabilidad en la cotización es crucial para mantener la confianza de los inversores y la población en general.

¿En qué lugares se puede cambiar quetzal guatemalteco a dólares en los Estados Unidos?

Para convertir quetzal guatemalteco a dólares americanos en los Estados Unidos de manera segura, es imprescindible visitar bancos, oficinas de cambio de divisas aprobadas, aeropuertos o entidades financieras como Western Union.