El valor del quetzal guatemalteco finalizó la jornada en USD 7.663 este lunes, 2 de febrero de 2026, cifra que refleja una variabilidad del -0.04% en comparación con la cotización del día anterior.

En la última semana, la cotización del Quetzal guatemalteco ha experimentado un cambio del 2.26%, mientras que en el último año su variación ha sido del 1.81%.

Conoce la cotización de este lunes, 2 de febrero de 2026.

La volatilidad económica del Quetzal guatemalteco en la última semana fue del 12.38%, lo que indica que su comportamiento es mucho más estable en comparación con la volatilidad anual del 17.46%.

Hoy, la cotización del Quetzal guatemalteco muestra una tendencia positiva, ya que el dato de -1 es positivo. Esto indica que en comparación con los días anteriores, el valor de la moneda ha aumentado, lo que puede ser un signo de fortalecimiento en la economía local.

En contraste, si el dato de -1 hubiera sido negativo, habríamos observado una tendencia a la baja, lo que podría reflejar inestabilidad económica o factores externos que afectan la moneda. En general, la tendencia actual sugiere un clima económico favorable para el Quetzal.

Conoce cómo cerró la cotización de este lunes, 2 de febrero de 2026.

Para convertir quetzal guatemalteco a dólares americanos en los Estados Unidos de manera segura, es imprescindible visitar bancos, oficinas de cambio de divisas aprobadas, aeropuertos o entidades financieras como Western Union.