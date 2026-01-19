En esta noticia La variación que presentó el activo durante la última semana

Al cierre de mercados de este lunes, 19 de enero de 2026 en Estados Unidos, el quetzal guatemalteco cotizó a USD 7.662. En comparación con el día previo, esta cifra refleja una alteración del -0.02%.

En la última semana, la cotización del Quetzal guatemalteco ha experimentado un cambio del 2.11%, mientras que en el último año su variación ha sido del 1.62%. Estos porcentajes reflejan la evolución del valor de la moneda en el mercado.

Conoce la cotización de este lunes, 19 de enero de 2026.

La variación que presentó el activo durante la última semana

La volatilidad económica del Quetzal guatemalteco en la última semana fue del 13.56%, lo que indica que su comportamiento es mucho más estable en comparación con la volatilidad anual del 17.03%.

La cotización del Quetzal guatemalteco hoy muestra una tendencia positiva, ya que el dato de -1 es un número positivo. Esto indica que en comparación con los días anteriores, la moneda ha ganado valor, lo que puede ser un signo de fortalecimiento en la economía local.

En contraste, si el dato de -1 hubiera sido negativo, habríamos observado una tendencia a la baja, lo que podría reflejar inestabilidad económica o factores externos que afectan la moneda. En general, la tendencia positiva sugiere un ambiente económico favorable en el corto plazo.

Conoce cómo cerró la cotización de este lunes, 19 de enero de 2026.

¿Dónde cambiar quetzal guatemalteco por dólares en Estados Unidos?

Las personas que necesiten convertir quetzal guatemalteco a dólares americanos en los Estados Unidos de manera segura tendrán que dirigirse a bancos, oficinas de cambio de divisas aprobadas, aeropuertos o entidades financieras como Western Union.