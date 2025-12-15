La cotización del quetzal guatemalteco cerró a USD 7.6525 este lunes, 15 de diciembre de 2025 en Estados Unidos. En comparación con el día previo, esta cifra expresa una modificación del -0.04%.

En la última semana, la cotización del Quetzal guatemalteco ha experimentado un cambio del 2.19%, mientras que en el último año su variación ha sido del 1.63%.

La variación que presentó el activo durante la última semana

La volatilidad económica del Quetzal guatemalteco en la última semana fue del 14.51%, lo que indica que su comportamiento es mucho más estable en comparación con la volatilidad anual del 16.09%.

La cotización del Quetzal guatemalteco hoy muestra una tendencia positiva, ya que el dato de -1 es positivo. Esto indica que en comparación con los días anteriores, la moneda ha ganado valor, lo que puede ser un signo de fortalecimiento en la economía local.

En contraste, si el dato de -1 hubiera sido negativo, la tendencia habría sido a la baja, sugiriendo una depreciación del Quetzal. La estabilidad en la cotización es crucial para mantener la confianza de los inversores y la población en general.

¿Cómo mandar dólares desde Estados Unidos al exterior?

Aquellas personas que precisen transferir dinero en dólares desde USA al extranjero cuentan con múltiples opciones para llevarlo a cabo. No obstante, es crucial considerar los gastos, el plazo de entrega y la comodidad de cada procedimiento a fin de seleccionar el más conveniente según sus condiciones.

Algunos de ellos son las transferencias bancarias internacionales, servicios de transferencias en línea (como PayPal y Wise), transferencias peer-to-peer, envío de cheques o por medio de instituciones financieras como Western Union y MoneyGram.