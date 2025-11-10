Al cierre de mercados de este lunes, 10 de noviembre de 2025 en Estados Unidos, el quetzal guatemalteco cotizó a USD 7.6545. En comparación con el día previo, esta cifra refleja una modificación del -0.02%.

En la última semana, la cotización del Quetzal guatemalteco ha experimentado un cambio del 2.21%, mientras que en el último año su variación ha sido del 1.75%. Estos datos reflejan una tendencia moderada en la evolución del valor de la moneda en el mercado.

La variación que presentó el activo durante la última semana

La volatilidad económica del Quetzal guatemalteco en la última semana fue del 13.20%, lo que indica que su comportamiento es mucho más estable en comparación con la volatilidad anual del 14.92%.

La cotización del Quetzal guatemalteco hoy muestra una tendencia positiva, ya que el dato de -1 es un número positivo. Esto indica que en comparación con los días anteriores, la moneda ha ganado valor, lo que puede ser un signo de fortalecimiento en la economía local.En contraste, si el dato de -1 hubiera sido negativo, la tendencia habría sido a la baja, sugiriendo una depreciación del Quetzal. La estabilidad en la cotización es crucial para mantener la confianza de los inversores y la salud económica del país.

¿Cómo enviar dólares desde USA al exterior?

Las personas que necesiten enviar dólares desde Estados Unidos al exterior tienen diversas alternativas para hacerlo. Sin embargo, es necesario tener en cuenta los costos, el tiempo de entrega y la facilidad de cada método para escoger el más conveniente.

Algunos de ellos se encuentran las transferencias bancarias internacionales, servicios de transferencias en línea (como PayPal y Wise), transferencias peer-to-peer, envío de cheques o por medio de instituciones financieras como Western Union y MoneyGram.