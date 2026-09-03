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Al cierre de mercados de este jueves, 3 de septiembre de 2026 en Estados Unidos, el quetzal guatemalteco cotizó a USD 7.6285. En comparación con el día previo, esta cifra refleja una fluctuación del 2.3%.

En la última semana, la cotización del quetzal guatemalteco avanzó 2.26% y en el último año acumuló un incremento de 1.94%, señalando una evolución reciente al alza.

La variación que presentó el activo durante la última semana

En la última semana, la volatilidad económica del Quetzal guatemalteco fue de 22.40%, superando la volatilidad anual de 20.27%, lo que indica un comportamiento inestable y muchas variaciones en su cotización.

La cotización del Quetzal guatemalteco hoy muestra una tendencia positiva, con un dato de 1 igual a 2 en comparación con los días pasados. Esto indica que la moneda se ha valorado frente a otras divisas, lo que puede generar confianza en el mercado local.

A pesar de la mejora en la cotización, es importante seguir vigilando las fluctuaciones, ya que cambios en la economía global pueden influir en esta tendencia a largo plazo.

Conoce cómo cerró la cotización de este lunes, 23 de marzo de 2026.
Conoce cómo cerró la cotización de este lunes, 23 de marzo de 2026.

¿En qué lugares se puede cambiar quetzal guatemalteco a dólares en los Estados Unidos?

Para convertir quetzal guatemalteco a dólares americanos en los Estados Unidos de manera segura, es imprescindible visitar bancos, oficinas de cambio de divisas aprobadas, aeropuertos o entidades financieras como Western Union.