En esta noticia La variación que presentó el activo durante la última semana

Al cierre de mercados de este jueves, 3 de septiembre de 2026 en Estados Unidos, el quetzal guatemalteco cotizó a USD 7.6285. En comparación con el día previo, esta cifra refleja una fluctuación del 2.3%.

En la última semana, la cotización del quetzal guatemalteco avanzó 2.26% y en el último año acumuló un incremento de 1.94%, señalando una evolución reciente al alza.

La variación que presentó el activo durante la última semana

En la última semana, la volatilidad económica del Quetzal guatemalteco fue de 22.40%, superando la volatilidad anual de 20.27%, lo que indica un comportamiento inestable y muchas variaciones en su cotización.

La cotización del Quetzal guatemalteco hoy muestra una tendencia positiva, con un dato de 1 igual a 2 en comparación con los días pasados. Esto indica que la moneda se ha valorado frente a otras divisas, lo que puede generar confianza en el mercado local.

A pesar de la mejora en la cotización, es importante seguir vigilando las fluctuaciones, ya que cambios en la economía global pueden influir en esta tendencia a largo plazo.

Conoce cómo cerró la cotización de este lunes, 23 de marzo de 2026.

¿En qué lugares se puede cambiar quetzal guatemalteco a dólares en los Estados Unidos?

Para convertir quetzal guatemalteco a dólares americanos en los Estados Unidos de manera segura, es imprescindible visitar bancos, oficinas de cambio de divisas aprobadas, aeropuertos o entidades financieras como Western Union.