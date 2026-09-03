Al cierre de mercados de este jueves, 3 de septiembre de 2026 en Estados Unidos, el libra esterlina cotizó a USD 0.7393. En comparación con el día previo, esta cifra refleja una modificación del -0.3%.

En la última semana, la Libra esterlina mostró una variación leve de 0.07%, mientras que en el último año acumuló un retroceso de -2.77%, indicando un rendimiento anual negativo pese a la estabilidad reciente.

La variación que presentó el activo durante la última semana

La volatilidad económica de la última semana de la Libra esterlina fue del 3.81%, lo que indica que su comportamiento es mucho más estable en comparación con la volatilidad anual del 5.89%.

Hoy, la cotización de la moneda Libra esterlina muestra una tendencia positiva con un dato de -1 igual a 2, lo que indica que se ha fortalecido en relación con los días anteriores. Esta tendencia de aumento sugiere que los mercados han reaccionado favorablemente a factores económicos recientes.

En contraste, en los días previos, la Libra experimentó altibajos, pero el reciente impulso positivo marca un cambio significativo en su valoración. Esto podría ser un indicativo de una mayor confianza en la economía británica en el corto plazo.

Este ascenso en la cotización refleja un clima de optimismo que podría atraer a más inversionistas al mercado de divisas.

¿Cómo trasladar dólares desde Estados Unidos al exterior?

Aquellas personas que necesiten transferir dinero en dólares desde USA al extranjero cuentan con múltiples opciones para llevarlo a cabo. No obstante, es crucial considerar los gastos, el plazo de entrega y la comodidad de cada procedimiento a fin de seleccionar el más conveniente según sus condiciones.

Algunos de ellos son las transferencias bancarias internacionales, servicios de transferencias en línea (como PayPal y Wise), transferencias peer-to-peer, envío de cheques o por medio de instituciones financieras como Western Union y MoneyGram.