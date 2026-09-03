El valor del peso mexicano finalizó la jornada en USD 16.9246 este jueves, 3 de septiembre de 2026, cifra que refleja una variabilidad del -0.27% en comparación con la cotización del día anterior.

La cotización del Peso mexicano registró una baja semanal de -0.35% y en el último año acumula un descenso de -8.16%, reflejando una tendencia bajista.

La variación que presentó el activo durante la última semana

La volatilidad económica del Peso mexicano en la última semana fue del 3.34%, la cual es menor que la volatilidad anual de 7.31%, lo que indica que su comportamiento es mucho más estable en el último año.

La cotización del Peso mexicano ha mostrado una tendencia positiva en los últimos días. Con un dato de 2, esto indica que ha habido un incremento constante en su valor en relación con las divisas principales.

Este comportamiento sugiere un fortalecimiento de la moneda nacional, lo cual puede ser un reflejo de una mayor confianza en la economía mexicana. Sin embargo, es importante seguir monitoreando esta tendencia para determinar su sostenibilidad a largo plazo.

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Algunos de ellos son las transferencias bancarias internacionales, servicios de transferencias en línea (como PayPal y Wise), transferencias peer-to-peer, envío de cheques o por medio de instituciones financieras como Western Union y MoneyGram.