Al cierre de mercados de este jueves, 10 de septiembre de 2026 en Estados Unidos, el quetzal guatemalteco cotizó a USD 7.629. En comparación con el día previo, esta cifra refleja una fluctuación del 3.04%.

La cotización del Quetzal guatemalteco mostró un avance: en la última semana subió 3.93% y en el último año acumuló un incremento de 186.40%.

La variación que presentó el activo durante la última semana

La volatilidad económica de la última semana del Quetzal guatemalteco, con un 28.08%, es significativamente mayor que la volatilidad anual del 20.14%, lo que indica un comportamiento inestable y muchas variaciones en su valor.

Hoy, la cotización del Quetzal guatemalteco muestra una tendencia positiva, ya que en los últimos dos días ha aumentado en comparación con los precios anteriores. Este comportamiento sugiere una recuperación en el valor de la moneda, lo que podría estar influenciado por factores económicos favorables.

El incremento en la cotización del Quetzal podría ser una señal de confianza en la economía guatemalteca, lo que podría atraer inversiones y mejorar el clima financiero en el país.

¿Cómo trasladar dólares desde Estados Unidos al exterior?

Los individuos que necesiten transferir dinero en dólares desde USA al extranjero cuentan con múltiples opciones para llevarlo a cabo. No obstante, es crucial considerar los gastos, el plazo de entrega y la comodidad de cada procedimiento a fin de seleccionar el más conveniente según sus condiciones.

Algunos de ellos son las transferencias bancarias internacionales, servicios de transferencias en línea (como PayPal y Wise), transferencias peer-to-peer, envío de cheques o por medio de instituciones financieras como Western Union y MoneyGram.