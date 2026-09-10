En esta noticia La variación que presentó el activo durante la última semana

Al cierre de mercados de este jueves, 10 de septiembre de 2026 en Estados Unidos, el peso dominicano cotizó a USD 58.6. En comparación con el día previo, esta cifra refleja una modificación del 0.17%.

En el mercado del peso dominicano, la cotización registró un leve descenso en la última semana (-0.68%) y una caída más pronunciada en el último año (-6.84%), sugiriendo una tendencia reciente de depreciación.

La variación que presentó el activo durante la última semana

La volatilidad económica de la última semana del Peso dominicano ha alcanzado un 19.09%, superando la volatilidad anual del 11.29%, lo que indica un comportamiento inestable y con muchas variaciones en este periodo.

La cotización del Peso dominicano hoy muestra una tendencia positiva, ya que al compararlo con los días anteriores, se ha observado un incremento notable. Esta tendencia se refleja en el comportamiento de 1, que indica un crecimiento en su valor.

En los últimos dos días, el Peso dominicano ha mantenido una trayectoria ascendente, lo que sugiere un fortalecimiento en el mercado. Este aumento puede resultar beneficioso para la economía local y para aquellos que realizan transacciones en esta moneda.

¿En qué lugares se puede cambiar peso dominicano a dólares en los Estados Unidos?

Para convertir peso dominicano a dólares americanos en los Estados Unidos de manera segura, es imprescindible visitar bancos, oficinas de cambio de divisas aprobadas, aeropuertos o entidades financieras como Western Union.