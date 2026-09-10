En esta noticia La variación que presentó el activo durante la última semana

El valor del libra esterlina finalizó la jornada en USD 0.7401 este jueves, 10 de septiembre de 2026, cifra que refleja una variabilidad del 0.26% en comparación con la cotización del día anterior.

En la última semana, la Libra esterlina avanzó un 0.08%, mientras que en el último año retrocedió un 2.71%, reflejando un repunte reciente dentro de una tendencia anual negativa.

La variación que presentó el activo durante la última semana

La volatilidad económica de la última semana de la Libra esterlina fue del 1.82%, lo cual es menor que la volatilidad anual del 5.86%, lo que indica que su comportamiento en el último periodo ha sido mucho más estable en comparación con el año anterior.

En el día de hoy, la cotización de la Libra esterlina ha mostrado una tendencia positiva, con un dato de 1 igual a 2, lo que indica un fortalecimiento en su valor respecto a días pasados. Esta alza se ha sostenido gracias a la mejora en indicadores económicos y una mayor confianza en el mercado.

Por otro lado, el dato de 1 también revela un impulso en la demanda de la moneda británica, sugiriendo que los inversores están apostando por un crecimiento sostenido. Sin embargo, es crucial monitorear si esta tendencia continúa a largo plazo o si se presenta alguna volatilidad en el futuro cercano.

Conocé la cotización de este jueves, 22 de enero de 2026.

¿En qué lugares se puede cambiar libra esterlina a dólares en los Estados Unidos?

Para convertir libra esterlina a dólares americanos en los Estados Unidos de manera segura, es imprescindible visitar bancos, oficinas de cambio de divisas aprobadas, aeropuertos o entidades financieras como Western Union.