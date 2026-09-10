Al cierre de mercados de este jueves, 10 de septiembre de 2026 en Estados Unidos, el euro cotizó a USD 0.8609. En comparación con el día previo, esta cifra refleja una fluctuación del 0.1%.

En el mercado de Euro, la cotización muestra una tendencia alcista: en la última semana subió 10.47% y en el último año avanzó 11.63%.

La variación que presentó el activo durante la última semana

En la última semana, la volatilidad económica del Euro fue del 2.70%, lo que es significativamente menor que la volatilidad anual del 5.24%, lo que indica que su comportamiento es mucho más estable en el último año.

La cotización del Euro hoy presenta una tendencia positiva con un dato de 1 en relación a los días pasados. Esto sugiere un leve aumento en su valor frente a otras monedas, lo que podría ser un signo de fortalecimiento económico.

La tendencia ha mostrado un crecimiento constante, lo que indica confianza en la economía de la Eurozona. Sin embargo, es importante monitorear si esta tendencia se mantendrá en los próximos días para confirmar que no se trata de una fluctuación temporal.

Conoce cómo cerró la cotización de este lunes, 23 de marzo de 2026.

¿Cómo enviar dólares desde USA al exterior?

Las personas que necesiten enviar dólares desde Estados Unidos al exterior tienen diversas alternativas para hacerlo. Sin embargo, es necesario tener en cuenta los costos, el tiempo de entrega y la facilidad de cada método para escoger el más conveniente.

Algunos de ellos se encuentran las transferencias bancarias internacionales, servicios de transferencias en línea (como PayPal y Wise), transferencias peer-to-peer, envío de cheques o por medio de instituciones financieras como Western Union y MoneyGram.