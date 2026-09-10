En esta noticia La variación que presentó el activo durante la última semana

El valor del peso mexicano finalizó la jornada en USD 16.983 este jueves, 10 de septiembre de 2026, cifra que refleja una variabilidad del 0.51% en comparación con la cotización del día anterior.

En la última semana, el peso mexicano registró una ligera apreciación de 0.58%, mientras que en el último año acumuló una caída de 7.67%, reflejando una tendencia anual de debilitamiento pese al repunte reciente.

La variación que presentó el activo durante la última semana

La volatilidad económica del Peso mexicano en la última semana fue del 3.79%, lo que indica un comportamiento mucho más estable en comparación con la volatilidad anual del 7.24%.

La cotización del Peso mexicano ha mostrado una tendencia positiva en comparación con los días anteriores, con un dato de 1 que indica un incremento en su valor. Este comportamiento sugiere una mejora en la confianza del mercado hacia la moneda nacional.

Sin embargo, es importante considerar que las fluctuaciones pueden estar influenciadas por factores económicos externos e internos. La tendencia positiva podría ser un indicativo de estabilidad, pero se deben monitorear las condiciones que podrían afectar su valor en el futuro.

Conocé la cotización de este jueves, 22 de enero de 2026.

¿Dónde cambiar peso mexicano por dólares en Estados Unidos?

Aquellos individuos que necesiten convertir peso mexicano a dólares americanos en los Estados Unidos de manera segura tendrán que ir a bancos, oficinas de cambio de divisas aprobadas, aeropuertos o entidades financieras como Western Union.