La cotizacióndel Quetzal guatemalteco este miércoles 29 de julio en Estados Unidos es de 7.62 USD. Dicho precio presenta una variación del 2.22% en comparación con la jornada anterior.

En la última semana, la cotización del quetzal guatemalteco aumentó 2.27% y en el último año registró una variación de 1.73%, lo que indica un avance moderado en su valor.

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La variación de del Quetzal guatemalteco durante la última semana

La volatilidad económica del Quetzal guatemalteco en la última semana ha sido del 23.73%, superior al 20.31% de su volatilidad anual, indicando un comportamiento inestable y muchas variaciones en su valor.

La cotización del Quetzal guatemalteco ha mostrado una tendencia positiva en comparación con los días anteriores. En los últimos dos días, el valor de la moneda ha aumentado, indicando un fortalecimiento en su posición frente a otras divisas.

Este aumento en la cotización sugiere un ambiente económico favorable que podría estar impulsando la demanda del Quetzal. Sin embargo, es importante monitorear esta tendencia para entender si se sostendrá en el futuro cercano.

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¿Cómo enviar dólares desde USA al exterior?

Las personas que necesiten enviar dólares desde Estados Unidos al exterior tienen diversas alternativas para hacerlo. Sin embargo, es necesario tener en cuenta los costos, el tiempo de entrega y la facilidad de cada método para escoger el más adecuado.

Algunos de ellos se encuentran las transferencias bancarias internacionales, servicios de transferencias en línea (como PayPal y Wise), transferencias peer-to-peer, envío de cheques o por medio de instituciones financieras como Western Union y MoneyGram.

¿Dónde cambiar quetzal guatemalteco por dólares en Estados Unidos?

Los ciudadanos que necesiten convertir Quetzal guatemalteco a dólares americanos en los Estados Unidos de manera segura tendrán que dirigirse a bancos, oficinas de cambio de divisas aprobadas, aeropuertos o entidades financieras como Western Union.

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Recomendaciones para cambiar o comprar quetzal guatemalteco en USA

para finalizar, en EE. UU. compara tasas y comisiones, evita cambiar en aeropuertos, prioriza bancos o cajeros y usa tarjetas sin comisión por transacciones internacionales, llevando siempre identificación válida.