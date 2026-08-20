La cotizacióndel Quetzal guatemalteco este jueves 20 de agosto en Estados Unidos es de 7.62 USD. Dicho importe presenta una variación del 2.25% en comparación con la jornada anterior.

En la última semana, el quetzal guatemalteco mostró una variación de 1.31%, mientras que en el último año acumuló un cambio de 171.57%, lo que indica una tendencia alcista más marcada en el periodo anual.

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La variación de del Quetzal guatemalteco durante la última semana

La volatilidad económica del Quetzal guatemalteco en la última semana, con un 24.70%, es superior a la volatilidad anual del 20.30%, lo que indica que su comportamiento es inestable y tiene muchas variaciones.

La cotización del Quetzal guatemalteco muestra una tendencia positiva hoy, marcando un avance constante con respecto a los días anteriores. Este incremento se refleja en el dato de 1, que indica que la moneda se fortalece frente a las divisas extranjeras.

Esta tendencia sugiere una mayor confianza en la economía guatemalteca y un potencial crecimiento en su valor, lo que podría atraer inversiones y mejorar el poder adquisitivo de los guatemaltecos.

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Conocé la cotización de este jueves, 20 de agosto de 2026.

¿Cómo hacer para mandar dólares a otros países desde USA?

Existen diversas formas de enviar dinero desde Estados Unidos hacia otros países. Algunos de ellos son los siguientes:

Transferencias bancarias internacionales

Servicio de transferencia en línea (como PayPal y Wise)

Transferencias peer-to-pee

Instituciones financieras como Western Union y MoneyGram.

Un dato a tener en cuenta es que cada una de estas alternativas cobra distintas tasas de interés. Por ello, es necesario analizar cada alternativa antes de utilizar alguno de estos envíos.

¿Dónde cambiar quetzal guatemalteco en Estados Unidos?

Para cambiar Quetzal guatemalteco a dólares estadounidenses en USA de forma segura es necesario acudir a bancos, agencias de cambio de divisas autorizadas, aeropuertos o instituciones financieras como Western Union.

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Consejos para cambiar o comprar quetzal guatemalteco en USA