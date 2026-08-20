La pensión representa uno de los beneficios más relevantes para los trabajadores en México, ya que brinda estabilidad económica tras años de vida laboral. No obstante, el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) señala que este apoyo puede perderse cuando no se cumplen las condiciones y obligaciones establecidas por el programa.

Actualmente, acceder a la jubilación no depende únicamente de satisfacer los requisitos básicos. Las autoridades han reforzado los procesos de verificación y control, por lo que, ante la detección de inconsistencias, irregularidades o incumplimientos, el organismo tiene la facultad de suspender o cancelar el beneficio económico.

La excelente noticia para pensionados: la Corte Suprema decidió a su favor y reembolsará dinero en la cuenta del beneficiario (foto: archivo).

¿Por qué me pueden quitar la pensión?

La suspensión del IMSS cuenta con el respaldo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), siempre y cuando se compruebe que la asistencia fue obtenida mediante datos falsos o prácticas indebidas.

Además, el instituto reforzó sus procesos de verificación con apoyo del Servicio de Administración Tributaria (SAT), lo que permite detectar inconsistencias relacionadas con:

Salarios

Historial laboral

Semanas cotizadas

Aunque la mayoría de las personas cumple con las disposiciones legales, existen ciertas situaciones que podrían poner en riesgo una pensión del IMSS:

Simulación laboral: aparecer registrado en empresas irregulares únicamente para incrementar semanas cotizadas sin existir una relación de trabajo real.

Pensión por invalidez y actividad laboral: continuar desempeñando labores similares sin informar al IMSS.

Cobro incompatible de pensiones: recibir simultáneamente prestaciones que la ley no permite combinar.

Incremento irregular de salario: reportar aumentos injustificados en el sueldo durante el último año de cotización con el objetivo de elevar el monto de la pensión.

Cuando se detecta este tipo de inconsistencias, no solo puede suspender el pago, sino también exigir la devolución de recursos entregados previamente.

¿Qué debo hacer si me suspendieron mi pensión?

Recibir una notificación de suspensión no significa la pérdida definitiva del beneficio, pero sí es importante actuar de inmediato.

Las personas afectadas pueden presentar un recurso de inconformidad para demostrar la legalidad de su historial laboral. Para ello, es fundamental contar con documentación que respalde la relación de trabajo, como:

Contratos laborales Recibos de nómina Comprobantes de aportaciones Estados de cuenta o documentos oficiales

También se recomienda buscar apoyo de especialistas en materia laboral o seguridad social, ya que estos procedimientos requieren argumentos sólidos y pruebas bien sustentadas ante las autoridades.