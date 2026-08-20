En la apertura de mercados de este jueves, 20 de agosto de 2026 en Estados Unidos, del Peso colombiano mantiene una cotización de 3,049.82 USD. En comparación con el día previo, esta cifra refleja una modificación del -1.81%.

El Peso colombiano registró una variación de -2.92% en la última semana y de -20.47% en el último año, lo que evidencia una tendencia bajista en su cotización.

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Conocé la cotización de este jueves, 20 de agosto de 2026.

La variación de del Peso colombiano durante la última semana

La volatilidad económica del Peso colombiano en la última semana, que se sitúa en 12.09%, es inferior a la volatilidad anual de 13.83%, lo que indica que su comportamiento ha sido mucho más estable en el último año.

La cotización del Peso colombiano ha mostrado una tendencia positiva en los últimos días, ya que el dato -1 es positivo. Esto indica que el valor de la moneda ha aumentado en relación con los días anteriores.

Este crecimiento sugiere un fortalecimiento del Peso frente a otras monedas, lo cual podría estar impulsado por factores económicos favorables o un aumento en la confianza del mercado.

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¿Cómo mandar dólares desde Estados Unidos al exterior?

Aquellas personas que precisen transferir dinero en dólares desde USA al extranjero cuentan con múltiples opciones para llevarlo a cabo. No obstante, es crucial considerar los gastos, el plazo de entrega y la comodidad de cada procedimiento a fin de seleccionar el más conveniente según sus necesidades.

Algunos de ellos son las transferencias bancarias internacionales, servicios de transferencias en línea (como PayPal y Wise), transferencias peer-to-peer, envío de cheques o por medio de instituciones financieras como Western Union y MoneyGram.

¿En qué lugares se puede cambiar peso colombiano a dólares en los Estados Unidos?

Para convertir Peso colombiano a dólares americanos en los Estados Unidos de manera segura, es imprescindible visitar bancos, oficinas de cambio de divisas aprobadas, aeropuertos o entidades financieras como Western Union.

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Consejos para cambiar o comprar peso colombiano en USA