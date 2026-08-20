La cotizaciónde la Libra esterlina este jueves 20 de agosto en Estados Unidos es de 0.73 USD. Dicho costo presenta una variación del -0.04% en comparación con la jornada anterior.

En la última semana, la libra esterlina retrocedió -0,58 % y en el último año acumuló una caída de -2,51 %, lo que sugiere una tendencia bajista reciente.

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La variación de de la Libra esterlina durante la última semana

La volatilidad económica de la Libra esterlina en la última semana, que es del 3.59%, es significativamente menor que la volatilidad anual del 6.01%, lo que indica que su comportamiento es mucho más estable en el último año.

Hoy, la cotización de la Libra esterlina muestra una tendencia positiva en comparación con los días anteriores, ya que el dato de 2 indica un aumento en el valor de la moneda. En consecuencia, las dos últimas jornadas han reflejado un comportamiento ascendente, impulsando la confianza en el crecimiento de la Libra.

Este comportamiento sugiere que los inversores están optimistas sobre la economía británica, lo que podría llevar a una mayor estabilidad a largo plazo si esta tendencia se mantiene.

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¿Cómo mandar dólares desde Estados Unidos al exterior?

Aquellas personas que necesiten transferir dinero en dólares desde USA al extranjero cuentan con múltiples opciones para llevarlo a cabo. No obstante, es crucial considerar los gastos, el plazo de entrega y la comodidad de cada procedimiento a fin de seleccionar el más conveniente según sus condiciones.

Algunos de ellos son las transferencias bancarias internacionales, servicios de transferencias en línea (como PayPal y Wise), transferencias peer-to-peer, envío de cheques o por medio de instituciones financieras como Western Union y MoneyGram.

¿Dónde cambiar libra esterlina por dólares en Estados Unidos?

Las personas que necesiten convertir Libra esterlina a dólares americanos en los Estados Unidos de manera segura tendrán que ir a bancos, oficinas de cambio de divisas aprobadas, aeropuertos o entidades financieras como Western Union.

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Recomendaciones para cambiar o comprar libra esterlina en USA

para finalizar, dentro de Estados Unidos compara tasas y comisiones, evita kioscos en aeropuertos, usa tarjetas sin comisión internacional y rechaza la conversión dinámica; retira efectivo en cajeros de bancos asociados y lleva identificación.