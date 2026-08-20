La cotizacióndel Peso dominicano este jueves 20 de agosto en Estados Unidos es de 58.25 USD. Dicho importe presenta una variación del 0.33% en comparación con la jornada anterior.

La cotización del peso dominicano mostró una tendencia bajista: en la última semana cayó -0.34% y en el último año acumula una variación de -8.98%.

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La cotización de las principales divisas del mercado en Colombia.

La variación de del Peso dominicano durante la última semana

La volatilidad económica del Peso dominicano en la última semana, con un 8.40%, es menor que la volatilidad anual del 11.35%, lo que indica que su comportamiento es mucho más estable en el último año.

La cotización del Peso dominicano ha mostrado una tendencia positiva en los últimos tres días, reflejando un incremento constante en su valor. Este aumento se ha observado en comparación con los días anteriores, lo que podría indicar un fortalecimiento de la moneda.

En análisis de esta tendencia, se sugiere una posible confianza del mercado en la economía nacional, lo que podría atraer más inversiones y estabilidad en el futuro cercano.

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Conocé la cotización de este jueves, 20 de agosto de 2026.

¿Cómo mandar dólares desde Estados Unidos al exterior?

Los individuos que precisen transferir dinero en dólares desde USA al extranjero cuentan con múltiples opciones para llevarlo a cabo. No obstante, es crucial considerar los gastos, el plazo de entrega y la comodidad de cada procedimiento a fin de seleccionar el más conveniente según sus condiciones.

Algunos de ellos son las transferencias bancarias internacionales, servicios de transferencias en línea (como PayPal y Wise), transferencias peer-to-peer, envío de cheques o por medio de instituciones financieras como Western Union y MoneyGram.

¿Dónde cambiar peso dominicano en Estados Unidos?

Para cambiar Peso dominicano a dólares estadounidenses en USA de forma segura es necesario acudir a bancos, agencias de cambio de divisas autorizadas, aeropuertos o instituciones financieras como Western Union.

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Consejos para cambiar o comprar peso dominicano en USA