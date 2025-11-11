En la sesión de apertura de este martes, 11 de noviembre de 2025, del Peso mexicano cotiza a 18.37 USD en el mercado de divisas en Estados Unidos. Esta cifra refleja una variación de -0.04% en relación con el día anterior.

En la última semana, la cotización del Peso mexicano ha experimentado una disminución del -1.64%, mientras que en el último año, su variación ha sido del -9.02%.

Consumo | Impuestos y alza al salario mínimo presionarán la inflación en 2026 en México

La variación de del Peso mexicano durante la última semana

La volatilidad económica del Peso mexicano en la última semana fue del 8.50%, lo que indica que su comportamiento es mucho más estable en comparación con la volatilidad anual del 9.93%.

La cotización del Peso mexicano ha mostrado una tendencia positiva en los últimos cinco días, con un dato de -1 que indica un aumento en su valor. Este comportamiento sugiere que la moneda ha ganado fuerza frente a otras divisas, lo que puede ser un indicativo de confianza en la economía local.Sin embargo, es importante considerar que esta tendencia puede ser temporal y depender de factores económicos externos. Un análisis más profundo es necesario para determinar si esta alza se mantendrá en el futuro o si se revertirá.

Consumo | Impuestos y alza al salario mínimo presionarán la inflación en 2026 en México

¿Cómo hacer para mandar dólares a otros países desde USA?

Existen diversas formas de enviar dinero desde Estados Unidos hacia otros países. Algunos de ellos son los siguientes:

Transferencias bancarias internacionales

Servicio de transferencia en línea (como PayPal y Wise)

Transferencias peer-to-pee

Instituciones financieras como Western Union y MoneyGram.

Un dato a tener en cuenta es que cada una de estas alternativas cobra distintas tasas de interés. Por ello, es necesario analizar cada alternativa antes de utilizar alguno de estos envíos.

¿Dónde cambiar peso mexicano por dólares en Estados Unidos?

Las personas que necesiten convertir Peso mexicano a dólares americanos en los Estados Unidos de manera segura tendrán que dirigirse a bancos, oficinas de cambio de divisas aprobadas, aeropuertos o entidades financieras como Western Union.

Confirmado: Infonavit depositará 160,000 pesos a todos los trabajadores que coticen en el IMSS

Consejos para cambiar o comprar peso mexicano en USA

Contrasta las tasas de conversión y recargos antes de intercambiar tu efectivo.

Prescinde de intercambiar cantidades considerables de dinero en destinos turísticos o terminales aéreas.

Reflexiona sobre la posibilidad de intercambiar una mínima suma de para costos iniciales y posteriormente retirar dinero en efectivo de un cajero automático utilizando una tarjeta de débito o crédito.

Explora y contrasta las distintas alternativas antes de modificar tu efectivo con el fin de conseguir la tasa de cambio más beneficiosa.

cajero automático (https://www.cronista.com/tema/cajeros-automaticos-102491/)