En la apertura de mercados de este viernes, 21 de noviembre de 2025 en Estados Unidos, del Peso dominicano mantiene una cotización de 62.92 USD. En comparación con el día previo, esta cifra refleja una modificación del -0.13%.

En la última semana, la cotización del Peso dominicano ha experimentado una disminución del -1.81%, mientras que en el último año ha mostrado un aumento del 2.48%.

Se acaba el tiempo: el Banxico anunció cuántos días le quedan a las personas que reciban estos billetes

Fuente: narrativas-us

La variación de del Peso dominicano durante la última semana

La volatilidad económica del Peso dominicano en la última semana fue del 5.00%, lo que indica que su comportamiento es mucho más estable en comparación con la volatilidad anual del 10.51%.

La cotización del Peso dominicano ha mostrado una tendencia positiva en los últimos días, con un aumento constante en su valor en comparación con días anteriores. Este crecimiento se ha mantenido durante dos días consecutivos, lo que sugiere un fortalecimiento de la moneda en el mercado.Este comportamiento indica una posible recuperación económica o una mayor confianza en la estabilidad del Peso dominicano. Sin embargo, es importante monitorear esta tendencia para determinar si se mantendrá a largo plazo.

Se acaba el tiempo: el Banxico anunció cuántos días le quedan a las personas que reciban estos billetes

Fuente: narrativas-us

¿Cómo enviar dólares desde USA al exterior?

Las personas que necesiten enviar dólares desde Estados Unidos al exterior tienen diversas alternativas para hacerlo. Sin embargo, es necesario tener en cuenta los costos, el tiempo de entrega y la facilidad de cada método para escoger el más adecuado.

Entre ellos se encuentran las transferencias bancarias internacionales, servicios de transferencias en línea (como PayPal y Wise), transferencias peer-to-peer, envío de cheques o por medio de instituciones financieras como Western Union y MoneyGram.

¿Dónde cambiar peso dominicano en Estados Unidos?

Para cambiar Peso dominicano a dólares estadounidenses en USA de forma segura es necesario acudir a bancos, agencias de cambio de divisas autorizadas, aeropuertos o instituciones financieras como Western Union.

El SAT se queda con tu aguinaldo | lo confirmó la LFT y afecta a todos estos trabajadores

Fuente: narrativas-us

Recomendaciones para cambiar o comprar peso dominicano en USA

Para finalizar, es recomendable comparar las tasas de cambio en diferentes bancos y casas de cambio antes de realizar cualquier transacción. Además, es importante estar atento a las comisiones que pueden aplicar y considerar el uso de tarjetas de crédito que ofrezcan buenas tasas de conversión. Por último, siempre es útil informarse sobre las fluctuaciones del mercado para obtener el mejor valor por su dinero.