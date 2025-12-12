En la sesión de apertura de este viernes, 12 de diciembre de 2025, del Peso colombiano cotiza a 3,797.69 USD en el mercado de divisas en Estados Unidos. Esta cifra refleja una variación de -0.13% en relación con el día anterior.

En la última semana, la cotización del Peso colombiano ha experimentado una disminución del -0.95%, mientras que en el último año, su variación ha sido del -11.23%.

La variación de del Peso colombiano durante la última semana

La volatilidad económica del Peso colombiano en la última semana fue del 8.61%, lo que indica que su comportamiento es mucho más estable en comparación con la volatilidad anual del 10.13%.

La cotización del Peso colombiano ha mostrado una tendencia positiva en los últimos tres días, con un aumento constante en su valor frente al dólar. Este comportamiento sugiere un fortalecimiento de la moneda, lo que podría ser un indicativo de una mejora en la confianza económica.Sin embargo, es importante considerar que esta tendencia puede ser temporal y depender de factores externos, como cambios en la política económica o fluctuaciones en los mercados internacionales. Un análisis más profundo es necesario para determinar la sostenibilidad de esta mejora en la cotización.

¿Cómo hacer para mandar dólares a otros países desde USA?

Existen diversas formas de enviar dinero desde Estados Unidos hacia otros países. Algunos de ellos son los siguientes:

Transferencias bancarias internacionales

Servicio de transferencia en línea (como PayPal y Wise)

Transferencias peer-to-pee

Instituciones financieras como Western Union y MoneyGram.

Un dato a tener en cuenta es que cada una de estas alternativas cobra distintas tasas de interés. Por ello, es necesario analizar cada alternativa antes de utilizar alguno de estos envíos.

¿Dónde cambiar peso colombiano en Estados Unidos?

Para cambiar Peso colombiano a dólares estadounidenses en USA de forma segura es necesario acudir a bancos, agencias de cambio de divisas autorizadas, aeropuertos o instituciones financieras como Western Union.

Consejos para cambiar o comprar peso colombiano en USA

Contrasta las tasas de conversión y recargos antes de intercambiar tu efectivo.

Prescinde de intercambiar cantidades considerables de dinero en destinos turísticos o terminales aéreas.

Reflexiona sobre la posibilidad de intercambiar una mínima suma de para costos iniciales y posteriormente retirar dinero en efectivo de un cajero automático utilizando una tarjeta de débito o crédito.

Explora y contrasta las distintas alternativas antes de modificar tu efectivo con el fin de conseguir la tasa de cambio más beneficiosa.

