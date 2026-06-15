En la sesión de apertura de este lunes, 15 de junio de 2026,del Peso colombiano cotiza a 3,490.17 USD en el mercado de divisas en Estados Unidos. Esta cifra refleja una variación de 0% en relación con el día anterior.

La cotización del peso colombiano mostró una tendencia bajista: en la última semana el cambio fue de -2.37% y en el último año la variación alcanzó -9.77%.

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Conocé la cotización de este lunes, 15 de junio de 2026.

La variación de del Peso colombiano durante la última semana

La volatilidad económica del Peso colombiano en la última semana fue del 13.83%, superando la volatilidad anual del 13.25%, lo que indica que su comportamiento es inestable y presenta muchas variaciones.

Hoy, la cotización del Peso colombiano ha mostrado una tendencia positiva, ya que en los últimos dos días ha experimentado un aumento sostenido. Esta tendencia se refleja en el ánimo del mercado, donde los inversionistas muestran confianza en la moneda local.

Comparado con días anteriores, el incremento en la cotización sugiere un fortalecimiento del Peso colombiano. Esto podría estar relacionado con factores económicos favorables o decisiones políticas que impactan positivamente en la percepción del mercado.

El análisis de esta tendencia indica que, si se mantiene este ritmo, podríamos ver una consolidación del Peso colombiano en el corto plazo.

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¿Cómo mandar dólares desde Estados Unidos al exterior?

Los individuos que precisen transferir dinero en dólares desde USA al extranjero cuentan con múltiples opciones para llevarlo a cabo. No obstante, es crucial considerar los gastos, el plazo de entrega y la comodidad de cada procedimiento a fin de seleccionar el más conveniente según sus necesidades.

Algunos de ellos son las transferencias bancarias internacionales, servicios de transferencias en línea (como PayPal y Wise), transferencias peer-to-peer, envío de cheques o por medio de instituciones financieras como Western Union y MoneyGram.

¿Dónde cambiar peso colombiano por dólares en Estados Unidos?

Las personas que necesiten convertir Peso colombiano a dólares americanos en los Estados Unidos de manera segura tendrán que dirigirse a bancos, oficinas de cambio de divisas aprobadas, aeropuertos o entidades financieras como Western Union.

Conocé la cotización de este viernes, 10 de abril de 2026.

Recomendaciones para cambiar peso colombiano en Estados Unidos