En la apertura de mercados de este lunes, 15 de junio de 2026 en Estados Unidos, del Peso mexicano mantiene una cotización de 17.18 USD. En comparación con el día previo, esta cifra refleja una modificación del -0.09%.

En el mercado de Peso mexicano, la cotización cayó -1.57% en la última semana y -8.34% en el último año, mostrando una tendencia bajista.

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Conocé la cotización de este lunes, 15 de junio de 2026.

La variación de del Peso mexicano durante la última semana

La volatilidad económica del Peso mexicano en la última semana fue de 4.99%, lo que indica un comportamiento mucho más estable en comparación con la volatilidad anual de 7.56%.

La cotización del Peso mexicano ha mostrado una tendencia positiva en los últimos siete días, ya que el dato -1 es positivo. Esto indica que el valor de la moneda ha incrementado de manera constante frente a otras divisas en este periodo.

Este crecimiento sostenido puede atribuirse a factores económicos favorables, como un aumento en las inversiones extranjeras y una mayor confianza en el mercado mexicano. Sin embargo, es esencial monitorear otros indicadores que puedan influir en la estabilidad futura de esta tendencia.

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¿Cómo enviar dólares desde USA al exterior?

Las personas que necesiten enviar dólares desde Estados Unidos al exterior tienen diversas alternativas para hacerlo. Sin embargo, es necesario tener en cuenta los costos, el tiempo de entrega y la facilidad de cada método para escoger el más adecuado.

Entre ellos se encuentran las transferencias bancarias internacionales, servicios de transferencias en línea (como PayPal y Wise), transferencias peer-to-peer, envío de cheques o por medio de instituciones financieras como Western Union y MoneyGram.

¿Dónde cambiar peso mexicano en Estados Unidos?

Para cambiar Peso mexicano a dólares estadounidenses en USA de forma segura es necesario acudir a bancos, agencias de cambio de divisas autorizadas, aeropuertos o instituciones financieras como Western Union.

Recomendaciones para cambiar peso mexicano en Estados Unidos