La cotizaciónde la Libra esterlina este lunes 15 de junio en Estados Unidos es de 0.74 USD. Dicho importe presenta una variación del -0.15% en comparación con la jornada anterior.

En la última semana, la cotización de la Libra esterlina cayó -45.49%, mientras que en el último año subió 63.57%, indicando una corrección reciente dentro de una tendencia anual positiva.

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La variación de de la Libra esterlina durante la última semana

La volatilidad económica de la última semana de la Libra esterlina fue del 2.57%, lo que es significativamente menor que la volatilidad anual del 6.08%, indicando que su comportamiento es mucho más estable en el último año.

Hoy, la cotización de la Libra esterlina ha mostrado una tendencia positiva, ya que el dato de 2 días consecutivos muestra un incremento en su valor en comparación con los días pasados. Esta alza en la cotización indica una recuperación en la confianza del mercado hacia la moneda británica.

La estabilidad del mercado global y las políticas económicas implementadas han contribuido a esta tendencia favorable. Este comportamiento sugiere que la Libra esterlina podría continuar fortaleciéndose en los próximos días si se mantienen las condiciones actuales.

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Conocé la cotización de este lunes, 15 de junio de 2026.

¿Cómo trasladar dólares desde Estados Unidos al exterior?

Los ciudadanos que necesiten transferir dinero en dólares desde USA al extranjero cuentan con múltiples opciones para llevarlo a cabo. No obstante, es crucial considerar los gastos, el plazo de entrega y la comodidad de cada procedimiento a fin de seleccionar el más conveniente según sus condiciones.

Algunos de ellos son las transferencias bancarias internacionales, servicios de transferencias en línea (como PayPal y Wise), transferencias peer-to-peer, envío de cheques o por medio de instituciones financieras como Western Union y MoneyGram.

¿Dónde cambiar libra esterlina en Estados Unidos?

Para cambiar Libra esterlina a dólares estadounidenses en USA de forma segura es necesario acudir a bancos, agencias de cambio de divisas autorizadas, aeropuertos o instituciones financieras como Western Union.

Consejos para cambiar o comprar libra esterlina en USA