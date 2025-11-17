En la apertura de mercados de este lunes, 17 de noviembre de 2025 en Estados Unidos, del Euro mantiene una cotización de 0.86 USD. En comparación con el día previo, esta cifra refleja una alteración del 0.16%.

En la última semana, la cotización del Euro ha experimentado una disminución del -0.46%, mientras que en el último año, su variación ha sido del -10.54%, reflejando una tendencia a la baja en su valor en el mercado.

Confirmado: la Secretaría del Bienestar deposita 600,000 pesos a los mexicanos que se anoten a este programa de vivienda

La variación de del Euro durante la última semana

La volatilidad económica de la última semana del Euro, con un 2.68%, es significativamente menor que la volatilidad anual del 7.89%, lo que indica que su comportamiento es mucho más estable en el último año.

Hoy, la cotización del Euro ha mostrado una tendencia positiva, ya que en los últimos dos días ha incrementado su valor en comparación con los días anteriores. Este aumento sugiere un fortalecimiento de la moneda europea frente a otras divisas.

La tendencia establecida en los últimos días indica un posible cambio en la percepción del mercado sobre la economía de la Eurozona. Si esta tendencia continúa, podríamos ver un mayor interés en inversiones en euros.

Confirmado: la Secretaría del Bienestar deposita 600,000 pesos a los mexicanos que se anoten a este programa de vivienda

¿Cómo trasladar dólares desde Estados Unidos al exterior?

Aquellas personas que necesiten transferir dinero en dólares desde USA al extranjero cuentan con múltiples opciones para llevarlo a cabo. No obstante, es crucial considerar los gastos, el plazo de entrega y la comodidad de cada procedimiento a fin de seleccionar el más conveniente según sus condiciones.

Algunos de ellos son las transferencias bancarias internacionales, servicios de transferencias en línea (como PayPal y Wise), transferencias peer-to-peer, envío de cheques o por medio de instituciones financieras como Western Union y MoneyGram.

¿Dónde cambiar euro por dólares en Estados Unidos?

Aquellos individuos que necesiten convertir Euro a dólares americanos en los Estados Unidos de manera segura tendrán que ir a bancos, oficinas de cambio de divisas aprobadas, aeropuertos o entidades financieras como Western Union.

Adiós comisiones de Visa y MasterCard: ahora pagar con tarjeta de crédito en comercios será más barato

Recomendaciones para cambiar euro en Estados Unidos

Compara las tasas de cambio y comisiones antes de cambiar tu dinero.

Evite cambiar grandes cantidades de dinero en lugares turísticos o aeropuertos.

Considere cambiar solo una pequeña cantidad de dinero para gastos iniciales y luego retirar efectivo de un cajero automático con tarjeta de débito o crédito.

Investiga y compara las diferentes opciones antes de cambiar tu dinero para obtener la mejor tasa de cambio.

cajero automático (https://www.cronista.com/tema/cajeros-automaticos-102491/)