En la sesión de apertura de este viernes, 21 de noviembre de 2025, de la Libra esterlina cotiza a 0.76 USD en el mercado de divisas en Estados Unidos. Esta cifra refleja una variación de -0.16% en relación con el día anterior.

En la última semana, la cotización de la Libra esterlina ha experimentado un cambio del 0.53%, mientras que en el último año su variación ha sido de -6.76%, reflejando una tendencia a la baja en su valor frente a otras divisas.

La variación de de la Libra esterlina durante la última semana

La volatilidad económica de la última semana de la Libra esterlina, con un 4.21%, es significativamente menor que la volatilidad anual del 7.06%, lo que indica que su comportamiento ha sido mucho más estable en el último año.

La cotización de la Libra esterlina hoy muestra una tendencia positiva en comparación con los días anteriores, ya que el dato de 2 indica un aumento en su valor. Este crecimiento consecutivo sugiere que la moneda está ganando fuerza en el mercado.Sin embargo, es importante considerar que esta tendencia puede ser temporal y dependerá de factores económicos y políticos que afecten la confianza en la Libra esterlina. Un análisis más profundo es necesario para determinar si esta alza se mantendrá a largo plazo.

¿Cómo enviar dólares desde USA al exterior?

Las personas que necesiten enviar dólares desde Estados Unidos al exterior tienen diversas alternativas para hacerlo. Sin embargo, es necesario tener en cuenta los costos, el tiempo de entrega y la facilidad de cada método para escoger el más adecuado.

Entre ellos se encuentran las transferencias bancarias internacionales, servicios de transferencias en línea (como PayPal y Wise), transferencias peer-to-peer, envío de cheques o por medio de instituciones financieras como Western Union y MoneyGram.

¿Dónde cambiar libra esterlina por dólares en Estados Unidos?

Aquellos individuos que necesiten convertir Libra esterlina a dólares americanos en los Estados Unidos de manera segura tendrán que ir a bancos, oficinas de cambio de divisas aprobadas, aeropuertos o entidades financieras como Western Union.

Recomendaciones para cambiar libra esterlina en Estados Unidos

Compara las tasas de cambio y comisiones antes de cambiar tu dinero.

Evite cambiar grandes cantidades de dinero en lugares turísticos o aeropuertos.

Considere cambiar solo una pequeña cantidad de dinero para gastos iniciales y luego retirar efectivo de un cajero automático con tarjeta de débito o crédito.

Investiga y compara las diferentes opciones antes de cambiar tu dinero para obtener la mejor tasa de cambio.

