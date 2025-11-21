En la apertura de mercados de este viernes, 21 de noviembre de 2025 en Estados Unidos, del Peso mexicano mantiene una cotización de 18.41 USD. En comparación con el día previo, esta cifra refleja una modificación del 0.14%.

En la última semana, la cotización del Peso mexicano ha experimentado un cambio del 0.60%, mientras que en el último año ha mostrado una variación negativa del -9.60%.

La variación de del Peso mexicano durante la última semana

La volatilidad económica del Peso mexicano en la última semana fue del 5.32%, lo que indica que su comportamiento es mucho más estable en comparación con la volatilidad anual del 9.72%.

La cotización del Peso mexicano ha mostrado una tendencia positiva en los últimos días, con un incremento constante en su valor en relación con el dólar. Este aumento se ha mantenido durante dos días consecutivos, lo que sugiere un fortalecimiento de la moneda.Este comportamiento puede ser indicativo de una mayor confianza en la economía mexicana, impulsada por factores como el aumento en las exportaciones o la estabilidad política. Sin embargo, es importante monitorear si esta tendencia se sostiene en el tiempo.

¿Cómo hacer para mandar dólares a otros países desde USA?

Existen diversas formas de enviar dinero desde Estados Unidos hacia otros países. Algunos de ellos son los siguientes:

Transferencias bancarias internacionales

Servicio de transferencia en línea (como PayPal y Wise)

Transferencias peer-to-pee

Instituciones financieras como Western Union y MoneyGram.

Un dato a tener en cuenta es que cada una de estas alternativas cobra distintas tasas de interés. Por ello, es necesario analizar cada alternativa antes de utilizar alguno de estos envíos.

¿Dónde cambiar peso mexicano en Estados Unidos?

Para cambiar Peso mexicano a dólares estadounidenses en USA de forma segura es necesario acudir a bancos, agencias de cambio de divisas autorizadas, aeropuertos o instituciones financieras como Western Union.

Recomendaciones para cambiar peso mexicano en Estados Unidos

Compara las tasas de cambio y comisiones antes de cambiar tu dinero.

Evite cambiar grandes cantidades de dinero en lugares turísticos o aeropuertos.

Considere cambiar solo una pequeña cantidad de dinero para gastos iniciales y luego retirar efectivo de un cajero automático con tarjeta de débito o crédito.

Investiga y compara las diferentes opciones antes de cambiar tu dinero para obtener la mejor tasa de cambio.

