En la apertura de mercados de este viernes, 19 de junio de 2026 en Estados Unidos, del Peso mexicano mantiene una cotización de 17.37 USD. En comparación con el día previo, esta cifra refleja una fluctuación del 0.09%.

En la última semana, el Peso mexicano avanzó 1.02%, mientras que en el último año acumuló una caída de -7.31%, señalando una recuperación reciente pese a una tendencia anual negativa.

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La variación de del Peso mexicano durante la última semana

La volatilidad económica del Peso mexicano en la última semana es de 4.24%, lo cual es menor que la volatilidad anual de 7.54%, lo que indica que su comportamiento es mucho más estable en el último año.

La cotización del peso mexicano hoy muestra una tendencia positiva, ya que en los últimos tres días ha presentado un aumento constante. Este comportamiento indica un fortalecimiento de la moneda frente al dólar y otras divisas, lo que sugiere un clima económico favorable.

El aumento en la cotización del peso puede estar relacionado con factores como un incremento en las exportaciones o la inversión extranjera. Esta tendencia podría continuar si se mantienen las condiciones económicas actuales y la estabilidad política en el país.

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Conocé la cotización de este viernes, 19 de junio de 2026.

¿Cómo enviar dólares desde USA al exterior?

Las personas que necesiten enviar dólares desde Estados Unidos al exterior tienen diversas alternativas para hacerlo. Sin embargo, es necesario tener en cuenta los costos, el tiempo de entrega y la facilidad de cada método para escoger el más adecuado.

Entre ellos se encuentran las transferencias bancarias internacionales, servicios de transferencias en línea (como PayPal y Wise), transferencias peer-to-peer, envío de cheques o por medio de instituciones financieras como Western Union y MoneyGram.

¿Dónde cambiar peso mexicano por dólares en Estados Unidos?

Aquellos individuos que necesiten convertir Peso mexicano a dólares americanos en los Estados Unidos de manera segura tendrán que dirigirse a bancos, oficinas de cambio de divisas aprobadas, aeropuertos o entidades financieras como Western Union.

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Conocé la cotización de este martes, 3 de febrero de 2026.

Recomendaciones para cambiar o comprar peso mexicano en USA

para finalizar, compara tipos de cambio y comisiones, evita casas de cambio en aeropuertos, usa cajeros de tu red o tarjetas sin recargo por transacciones extranjeras, rechaza la conversión dinámica y lleva solo el efectivo necesario en Estados Unidos.