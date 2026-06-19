En la apertura de mercados de este viernes, 19 de junio de 2026 en Estados Unidos, de la Libra esterlina mantiene una cotización de 0.76 USD. En comparación con el día previo, esta cifra refleja una fluctuación del 0.08%.

En la última semana, la cotización de la libra esterlina subió un 1.70% y en el último año acumuló un 2.28%, reflejando una tendencia de apreciación.

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Conocé la cotización de este viernes, 19 de junio de 2026.

La variación de de la Libra esterlina durante la última semana

La volatilidad económica de la última semana de la Libra esterlina, con un 6.63%, es mayor que la volatilidad anual del 6.14%, lo que indica que su comportamiento es inestable y presenta muchas variaciones.

La cotización de la Libra esterlina ha mostrado una tendencia positiva en los últimos tres días, con un incremento sostenido en su valor. Esto se traduce en un aumento en la confianza de los inversores y una posible recuperación económica en comparación con semanas anteriores.

A medida que la moneda ha ganado terreno, se observa un optimismo generalizado que podría influir en las decisiones de inversión a corto plazo. Sin embargo, es importante monitorear factores externos que podrían afectar esta tendencia en el futuro.

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¿Cómo despachar dólares desde Estados Unidos al exterior?

Los individuos que precisen transferir dinero en dólares desde USA al extranjero cuentan con múltiples opciones para llevarlo a cabo. No obstante, es crucial considerar los gastos, el plazo de entrega y la comodidad de cada procedimiento a fin de seleccionar el más conveniente según sus condiciones.

Algunos de ellos son las transferencias bancarias internacionales, servicios de transferencias en línea (como PayPal y Wise), transferencias peer-to-peer, envío de cheques o por medio de instituciones financieras como Western Union y MoneyGram.

¿En qué lugares se puede cambiar libra esterlina a dólares en los Estados Unidos?

Para convertir Libra esterlina a dólares americanos en los Estados Unidos de manera segura, es imprescindible visitar bancos, oficinas de cambio de divisas aprobadas, aeropuertos o entidades financieras como Western Union.

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Recomendaciones para cambiar libra esterlina en Estados Unidos