La cotizacióndel Peso dominicano este viernes 19 de junio en Estados Unidos es de 58.33 USD. Dicho costo presenta una variación del 0.8% en comparación con la jornada anterior.

El Peso dominicano mostró un desempeño bajista: en la última semana registró -0.60% y en el último año -7.85%, señal de una tendencia de depreciación.

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Conocé la cotización de este viernes, 19 de junio de 2026.

La variación de del Peso dominicano durante la última semana

La volatilidad económica del Peso dominicano en la última semana se sitúa en 12.39%, lo que indica un comportamiento inestable con muchas variaciones, ya que es mayor que la volatilidad anual de 11.09%.

La cotización del Peso dominicano hoy en relación con los días pasados muestra una tendencia positiva, ya que el dato de 1 es superior a cero. Esto indica que su valor ha aumentado en comparación con los días anteriores, lo que podría reflejar un fortalecimiento económico.

Sin embargo, es importante considerar que una tendencia positiva no garantiza estabilidad a largo plazo. La fluctuación del tipo de cambio puede verse influenciada por diversos factores económicos y políticos que podrían modificar esta tendencia en un futuro cercano.

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¿Cómo mandar dólares desde Estados Unidos al exterior?

Los ciudadanos que precisen transferir dinero en dólares desde USA al extranjero cuentan con múltiples opciones para llevarlo a cabo. No obstante, es crucial considerar los gastos, el plazo de entrega y la comodidad de cada procedimiento a fin de seleccionar el más conveniente según sus necesidades.

Algunos de ellos son las transferencias bancarias internacionales, servicios de transferencias en línea (como PayPal y Wise), transferencias peer-to-peer, envío de cheques o por medio de instituciones financieras como Western Union y MoneyGram.

¿En qué lugares se puede cambiar peso dominicano a dólares en los Estados Unidos?

Para convertir Peso dominicano a dólares americanos en los Estados Unidos de manera segura, es imprescindible visitar bancos, oficinas de cambio de divisas aprobadas, aeropuertos o entidades financieras como Western Union.

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Recomendaciones para cambiar o comprar peso dominicano en USA

para finalizar, compara tipos de cambio y comisiones, evita casas de cambio en aeropuertos, usa cajeros de tu red o tarjetas sin recargo por transacciones extranjeras, rechaza la conversión dinámica y lleva solo el efectivo necesario en Estados Unidos.