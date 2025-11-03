La cotizacióndel Peso mexicano este lunes 3 de noviembre en Estados Unidos es de 18.54 USD. Dicho costo presenta una variación del -0.13% en comparación con la jornada anterior.

En la última semana, la cotización del Peso mexicano ha experimentado un cambio del 0.72%, mientras que en el último año su variación ha sido del -9.99%, reflejando una tendencia a la baja en su valor frente a otras divisas.

La variación de del Peso mexicano durante la última semana

La volatilidad económica del Peso mexicano en la última semana fue de 2.31%, lo que indica que su comportamiento es mucho más estable en comparación con la volatilidad anual del 9.93%.

La cotización del Peso mexicano hoy muestra una tendencia positiva, ya que el dato de -1 es positivo. Esto indica que, en comparación con los días anteriores, la moneda ha ganado valor y se ha fortalecido frente a otras divisas.



En contraste, si el dato de -1 hubiera sido negativo, habríamos observado una tendencia a la baja, lo que implicaría una depreciación del Peso. Actualmente, la estabilidad en la cotización sugiere un entorno económico favorable que podría continuar en el corto plazo.

¿Cómo enviar dólares desde USA al exterior?

Las personas que necesiten enviar dólares desde Estados Unidos al exterior tienen diversas alternativas para hacerlo. Sin embargo, es necesario tener en cuenta los costos, el tiempo de entrega y la facilidad de cada método para escoger el más conveniente.

Algunos de ellos se encuentran las transferencias bancarias internacionales, servicios de transferencias en línea (como PayPal y Wise), transferencias peer-to-peer, envío de cheques o por medio de instituciones financieras como Western Union y MoneyGram.

¿Dónde cambiar peso mexicano por dólares en Estados Unidos?

Los ciudadanos que necesiten convertir Peso mexicano a dólares americanos en los Estados Unidos de manera segura tendrán que ir a bancos, oficinas de cambio de divisas aprobadas, aeropuertos o entidades financieras como Western Union.

Consejos para cambiar o comprar peso mexicano en USA