Al cierre de mercados de este viernes, 7 de noviembre de 2025 en Estados Unidos, el peso mexicano cotizó a USD 18.453. En comparación con el día previo, esta cifra refleja una modificación del -0.69%.

En la última semana, la cotización del Peso mexicano ha experimentado una disminución del -0.59%, mientras que en el último año, su variación ha sido del -9.16%, reflejando una tendencia a la baja en su valor frente a otras divisas.

La variación que presentó el activo durante la última semana

La volatilidad económica del Peso mexicano en la última semana fue del 8.65%, lo que indica que su comportamiento es mucho más estable en comparación con la volatilidad anual del 9.96%.

La cotización del Peso mexicano ha mostrado una tendencia positiva en los últimos tres días, con un incremento constante en su valor frente al dólar. Este comportamiento sugiere un fortalecimiento de la moneda nacional, lo que podría ser un indicativo de confianza en la economía local.Sin embargo, es importante considerar que esta tendencia puede ser temporal y depender de factores externos, como cambios en las políticas económicas o fluctuaciones en los mercados internacionales. Un análisis más profundo es necesario para entender las causas detrás de este aumento y su posible sostenibilidad en el futuro.

¿Cómo hacer para enviar dólares a otro país?

Existen diversas formas de enviar dinero desde Estados Unidos hacia otros países. Algunos de ellos son los siguientes:

Transferencias bancarias internacionales

Servicio de transferencia en línea (como PayPal y Wise)

Transferencias peer-to-pee

Instituciones financieras como Western Union y MoneyGram.

Un dato a tener en cuenta es que cada una de estas alternativas cobra distintas tasas de interés. Por ello, es necesario analizar cada alternativa antes de utilizar alguno de estos envíos.