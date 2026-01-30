El valor del peso mexicano finalizó la jornada en USD 17.4326 este viernes, 30 de enero de 2026, cifra que refleja una variabilidad del 1.21% en comparación con la cotización del día anterior.

En la última semana, la cotización del Peso mexicano ha experimentado un cambio del 0.41%, mientras que en el último año ha mostrado una variación negativa del -14.87%.

Conoce la cotización de este viernes, 30 de enero de 2026.

La variación que presentó el activo durante la última semana

La volatilidad económica del Peso mexicano en la última semana ha sido del 12.41%, lo que indica un comportamiento inestable y muchas variaciones, ya que es mayor que la volatilidad anual del 8.90%.

La cotización del Peso mexicano ha mostrado una tendencia positiva en los últimos tres días, con un incremento constante en su valor frente al dólar. Este comportamiento sugiere un fortalecimiento de la moneda nacional, lo que podría ser un indicativo de confianza en la economía local.

Analizando esta tendencia, es posible que factores como la estabilidad política y económica, así como el aumento en las exportaciones, estén influyendo en el fortalecimiento del Peso mexicano.

Conoce cómo cerró la cotización de este viernes, 30 de enero de 2026.

¿Cómo hacer para enviar dólares a otro país?

Existen diversas formas de enviar dinero desde Estados Unidos hacia otros países. Algunos de ellos son los siguientes:

Transferencias bancarias internacionales

Servicio de transferencia en línea (como PayPal y Wise)

Transferencias peer-to-pee

Instituciones financieras como Western Union y MoneyGram.

Un dato a tener en cuenta es que cada una de estas alternativas cobra distintas tasas de interés. Por ello, es necesario analizar cada alternativa antes de utilizar alguno de estos envíos.