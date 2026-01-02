El valor del peso mexicano finalizó la jornada en USD 17.9141 este viernes, 2 de enero de 2026, cifra que refleja una variabilidad del -0.4% en comparación con la cotización del día anterior.

En la última semana, la cotización del Peso mexicano ha experimentado un leve aumento del 0.01%, mientras que en el último año ha mostrado una significativa depreciación del -12.69% en su valor. Esta evolución refleja las fluctuaciones del mercado y los factores económicos que influyen en la moneda.

La variación que presentó el activo durante la última semana

La volatilidad económica del Peso mexicano en la última semana fue del 3.73%, lo que indica que su comportamiento es mucho más estable en comparación con la volatilidad anual del 8.98%.

La cotización del Peso mexicano ha mostrado una tendencia positiva en los últimos días, con un aumento constante en su valor en relación con el dólar. Este comportamiento se ha mantenido durante dos días consecutivos, lo que sugiere una recuperación en la confianza del mercado.

Este incremento en la cotización puede ser un indicativo de factores económicos favorables, como un aumento en las exportaciones o una mejora en la inversión extranjera. Sin embargo, es importante monitorear si esta tendencia se sostiene en el tiempo.

¿Cómo hacer para enviar dólares a otro país?

Existen diversas formas de enviar dinero desde Estados Unidos hacia otros países. Algunos de ellos son los siguientes:

Transferencias bancarias internacionales

Servicio de transferencia en línea (como PayPal y Wise)

Transferencias peer-to-pee

Instituciones financieras como Western Union y MoneyGram.

Un dato a tener en cuenta es que cada una de estas alternativas cobra distintas tasas de interés. Por ello, es necesario analizar cada alternativa antes de utilizar alguno de estos envíos.