Al cierre de mercados de este viernes, 16 de enero de 2026 en Estados Unidos, el peso mexicano cotizó a USD 17.6333. En comparación con el día previo, esta cifra refleja una alteración del -0.13%.

En la última semana, la cotización del Peso mexicano ha experimentado una disminución del -1.81%, mientras que en el último año, su variación ha sido del -13.65%, reflejando una tendencia a la baja en su valor frente a otras divisas.

Conoce la cotización de este viernes, 16 de enero de 2026.

La variación que presentó el activo durante la última semana

La volatilidad económica del Peso mexicano en la última semana ha sido del 3.97%, lo que indica que su comportamiento es mucho más estable en comparación con la volatilidad anual del 8.98%.

La cotización del Peso mexicano ha mostrado una tendencia positiva en los últimos seis días, con un dato de -1 que indica un incremento en su valor. Este comportamiento sugiere un fortalecimiento de la moneda frente a otras divisas, lo que puede ser un indicativo de confianza en la economía nacional.

Sin embargo, es importante considerar que esta tendencia puede ser temporal y depender de factores económicos externos. Un análisis más profundo es necesario para determinar si esta alza se mantendrá en el futuro o si se revertirá.

Conoce cómo cerró la cotización de este viernes, 16 de enero de 2026.

¿Dónde cambiar peso mexicano por dólares en Estados Unidos?

Los ciudadanos que necesiten convertir peso mexicano a dólares americanos en los Estados Unidos de manera segura tendrán que dirigirse a bancos, oficinas de cambio de divisas aprobadas, aeropuertos o entidades financieras como Western Union.