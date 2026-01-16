En esta noticia
Al cierre de mercados de este viernes, 16 de enero de 2026 en Estados Unidos, el peso mexicano cotizó a USD 17.6333. En comparación con el día previo, esta cifra refleja una alteración del -0.13%.
En la última semana, la cotización del Peso mexicano ha experimentado una disminución del -1.81%, mientras que en el último año, su variación ha sido del -13.65%, reflejando una tendencia a la baja en su valor frente a otras divisas.
La volatilidad económica del Peso mexicano en la última semana ha sido del 3.97%, lo que indica que su comportamiento es mucho más estable en comparación con la volatilidad anual del 8.98%.
La cotización del Peso mexicano ha mostrado una tendencia positiva en los últimos seis días, con un dato de -1 que indica un incremento en su valor. Este comportamiento sugiere un fortalecimiento de la moneda frente a otras divisas, lo que puede ser un indicativo de confianza en la economía nacional.
Sin embargo, es importante considerar que esta tendencia puede ser temporal y depender de factores económicos externos. Un análisis más profundo es necesario para determinar si esta alza se mantendrá en el futuro o si se revertirá.
¿Dónde cambiar peso mexicano por dólares en Estados Unidos?
Los ciudadanos que necesiten convertir peso mexicano a dólares americanos en los Estados Unidos de manera segura tendrán que dirigirse a bancos, oficinas de cambio de divisas aprobadas, aeropuertos o entidades financieras como Western Union.