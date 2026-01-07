Al cierre de mercados de este miércoles, 7 de enero de 2026 en Estados Unidos, el peso mexicano cotizó a USD 17.961. En comparación con el día previo, esta cifra refleja una alteración del -0.19%.

En la última semana, la cotización del Peso mexicano ha experimentado una disminución del -0.27%, mientras que en el último año, su variación ha sido del -11.70%, reflejando una tendencia a la baja en su valor frente a otras divisas.

La volatilidad económica del Peso mexicano en la última semana, con un 4.31%, es significativamente menor que la volatilidad anual del 9.01%, lo que indica que su comportamiento es mucho más estable en el último año.

La cotización del Peso mexicano hoy muestra una tendencia positiva, ya que el dato de -1 es positivo. Esto indica que, en comparación con los días anteriores, la moneda ha ganado valor y se ha fortalecido frente a otras divisas.

En contraste, si el dato de -1 hubiera sido negativo, la tendencia habría sido a la baja, sugiriendo una depreciación del Peso. Actualmente, la estabilidad en la cotización podría ser un reflejo de factores económicos favorables o de confianza en el mercado.

¿Cómo hacer para enviar dólares a otro país?

Existen diversas formas de enviar dinero desde Estados Unidos hacia otros países. Algunos de ellos son los siguientes:

Transferencias bancarias internacionales

Servicio de transferencia en línea (como PayPal y Wise)

Transferencias peer-to-pee

Instituciones financieras como Western Union y MoneyGram.

Un dato a tener en cuenta es que cada una de estas alternativas cobra distintas tasas de interés. Por ello, es necesario analizar cada alternativa antes de utilizar alguno de estos envíos.