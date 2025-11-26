Al cierre de mercados de este miércoles, 26 de noviembre de 2025 en Estados Unidos, el peso mexicano cotizó a USD 18.3365. En comparación con el día previo, esta cifra refleja una alteración del -0.3%.

En la última semana, la cotización del Peso mexicano ha experimentado una leve disminución del -0.02%, mientras que en el último año, su variación ha sido significativamente más pronunciada, con una caída del -9.10%.

Fuente: narrativas-us

La variación que presentó el activo durante la última semana

La volatilidad económica del Peso mexicano en la última semana, con un 5.53%, es menor que la volatilidad anual del 9.73%, lo que indica que su comportamiento es mucho más estable en el último año.

La cotización del Peso mexicano ha mostrado una tendencia positiva en los últimos días, con un aumento constante en su valor en relación con el dólar. Este crecimiento se ha mantenido durante dos días consecutivos, lo que sugiere un fortalecimiento de la moneda.Este comportamiento puede ser indicativo de una mayor confianza en la economía mexicana, lo que podría atraer inversiones y mejorar la estabilidad financiera a corto plazo. Sin embargo, es importante monitorear si esta tendencia se sostiene en el futuro.

¿Cómo hacer para enviar dólares a otro país?

Existen diversas formas de enviar dinero desde Estados Unidos hacia otros países. Algunos de ellos son los siguientes:

Transferencias bancarias internacionales

Servicio de transferencia en línea (como PayPal y Wise)

Transferencias peer-to-pee

Instituciones financieras como Western Union y MoneyGram.

Un dato a tener en cuenta es que cada una de estas alternativas cobra distintas tasas de interés. Por ello, es necesario analizar cada alternativa antes de utilizar alguno de estos envíos.