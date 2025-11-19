En esta noticia La variación que presentó el activo durante la última semana

La cotización del peso mexicano cerró a USD 18.3492 este miércoles, 19 de noviembre de 2025 en Estados Unidos. En comparación con el día previo, esta cifra muestra una fluctuación del 0.02%.

En la última semana, la cotización del Peso mexicano ha experimentado un cambio del 0.20%, mientras que en el último año su variación ha sido de -8.88%, reflejando una depreciación significativa frente a otras divisas.

Fuente: narrativas-us

La volatilidad económica del Peso mexicano en la última semana, con un 5.23%, es menor que la volatilidad anual del 9.75%, lo que indica que su comportamiento es mucho más estable en el último año.

La cotización del Peso mexicano hoy muestra una tendencia positiva, ya que el dato de 1 es positivo. Esto indica que en comparación con los días anteriores, la moneda ha ganado valor, lo que puede ser un signo de confianza en la economía local.En contraste, si el dato de 1 hubiera sido negativo, la tendencia habría sido a la baja, sugiriendo una depreciación del Peso. En este contexto, la tendencia actual sugiere un fortalecimiento del Peso mexicano, lo que podría estar relacionado con factores económicos favorables o cambios en el mercado.

¿Dónde cambiar peso mexicano por dólares en Estados Unidos?

Las personas que necesiten convertir peso mexicano a dólares americanos en los Estados Unidos de manera segura tendrán que dirigirse a bancos, oficinas de cambio de divisas aprobadas, aeropuertos o entidades financieras como Western Union.